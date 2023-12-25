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Diyarbakır'da Uygulamada 4 El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uygulamada 4 El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uygulamada, şüpheli kişilerin bulunduğu duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek ele geçirildi. Ayrıca, plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet de bulundu. 5 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır\'da Uygulamada 4 El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
25.12.2023 - 23:16,
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Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada, 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Kartal" timlerince şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Şehitlik Mahallesi 143. Sokak'ta durdurulan ve polis ekiplerini görünce tedirgin olan B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (24), A.İ. (26) ve C.A'nın (15) etrafa bir şey attıklarının görülmesi üzerine çevrede yapılan kontrolde şüphelilerin bulunduğu duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.

Ekipler bu kişilerin yanında plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet de buldu.

5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Uygulamada 4 El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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