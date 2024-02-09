Diyarbakır\'da 536 Taşınmaz Kültür Varlığının Tespiti ve Bilgi Güncellemesi Yapıldı

Diyarbakır'da Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu iş birliğiyle 13 ilçede 536 taşınmaz kültür varlığının tespiti ve bilgi güncellemesi yapıldı.
DTSO ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, mimar, harita mühendisi ve arkeologlardan oluşan ekip Diyarbakır'ın Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde ve bağlı köylerde korunması gerekli ancak henüz keşfedilmemiş, tescillenmemiş taşınmaz kültür varlıklarının tespitini gerçekleştirdi.
Ardından bu tarihi yapıların belgeleme çalışması yapılarak tescillenmesi için gerekli başvurular yapıldı.
Tescilli kültür varlıklarının da bilgilerinin güncellenmesi ve fotoğraflanması sağlandı. Çalışma kapsamında 536 taşınmaz kültür varlığının tespiti ve güncelleme çalışması tamamlandı.
2023'te tamamlanan "Diyarbakır İli Tescilli ve Tescile Değer Tarihi Yapılar Araştırma Raporu" DTSO tarafından yayın halinde derlendi ve basımı gerçekleştirildi.
Yayın, Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezinde düzenlenen programla tanıtıldı.
Programda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını belirtti.
Temel amaçlarının kültürel varlıkların dünya mirasına kazandırılması olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:
"Bu anlamda ülkemizin ve özellikle kentimizin somut ve somut olmayan miras konusunda çok önemli bir merkez olduğunu çok iyi biliyoruz. Her yapının kendine özgü hikayesi bulunuyor, ilham kaynağı olacak ürünleri barındırıyor. Bu yapılarımıza sahip çıkalım."
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alican Çetinkaya da yürütülen çalışma ile ilgili bilgi verdi.
Program sonunda katılımcılara yöresel yemek ikramı yapıldı.
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