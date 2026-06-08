Diyarbakır'da 6 Sanık Yargılanıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da 6 Sanık Yargılanıyor

08.06.2026 17:02
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Veysi Çevik'in cinayetiyle ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı, tutukluluk halleri devam ediyor.

Diyarbakır'da 11 yıl önce arazide cansız bedeni bulunan Veysi Çevik'in silahla öldürülmesine ilişkin tutuklanan aynı aileden 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar M.K, kardeşleri M.K. ve A.K, kuzenleri R.K, kardeşleri S.K. ve M.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini, Çevik ailesinin avukatı da sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar M.K. ve R.K'nin tahliyesine, 4 sanığın da mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

İddianamede, tutuklu sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın aydınlatılması için özel çalışma grubu oluşturulmuştu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Bağpınar Mahallesi Üçyol mevkisinde 29 Ağustos 2015'te, arazide uzun namlulu silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Veysi Çevik'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca özel çalışma grubu oluşturulmuştu.

Daraltılmış baz çalışması ve çeşitli teknik yöntemlerle elde edilen verilerin analizi, ifade tutanakları ve olay yerinden elde edilen bulguların inceleme raporlarından yola çıkan ekip tarafından Çevik'in öldürülmesine ilişkin şüpheliler belirlenmiş, yakalanan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 6 Sanık Yargılanıyor - Son Dakika

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