Diyarbakır'da 611 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 611 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır\'da 611 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 611 kilogram toz esrar, ruhsatsız tabanca, hassas tartı ve vakum makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2024 11:17
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? Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 611 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Yorulmaz Mahallesi kırsalı ve bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 611 kilogram toz esrar, ruhsatsız tabanca, hassas tartı ve vakum makinesi ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 611 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 611 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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