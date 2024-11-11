Diyarbakır'da 8 Gün Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Dilce ilçesindeki kırsaldaki Kurşunludüzü ve Görese Dağı bölgeleri 8 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dicle ilçesine bağlı kırsal Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görese Dağı'nda alanlar 8 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Valiliğince; Milli Güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görese Dağı Bölgelerinde Diyarbakır Valiliğince 13 Kasım 2024-20Kasım 2024 tarihleri arasında 8 sekiz gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."