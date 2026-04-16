Diyarbakır\'da 82 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 82 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Çınar ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutların teslimi için tören düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki konutların bulunduğu bölgede düzenlenen törende, 82 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kaymakam Zikrullah Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmaların Türkiye'nin afetlere karşı dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Depremin ardından başlatılan yeniden imar sürecinin hızlı ve koordineli bir şekilde ilerlediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük afetin ardından 'Türkiye bu yükün altından kalkamaz' diyenler, devletimizin gücünü ve kararlılığını bir kez daha görmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan seferberlikle, kısa sayılabilecek bir sürede 11 ilde olduğu gibi ilçemizde de konutlar tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD ve yüklenici firmaların sürece önemli katkılar sunduğunu belirten Erdoğan, teslim edilen konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

İlçede spor, eğitim ve sağlık alanlarında da yeni yatırımların hayata geçirileceğini aktaran Erdoğan, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçemizin gelişimine katkı sunacak projeleri önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.