Diyarbakır\'da 97 bin 743 kök kenevir ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da 97 bin 743 kök kenevir ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlarda 97 bin 743 kök kenevir ile 44,3 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmasında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 97 bin 743 kök kenevir, 44,3 kilogram esrar ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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