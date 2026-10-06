Diyarbakır\'da 97 bin 743 kök kenevir ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 97 bin 743 kök kenevir, 44,3 kilogram esrar ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.