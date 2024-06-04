Diyarbakır Valiliği, açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinlik yasağını uzattı - Son Dakika
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Diyarbakır Valiliği, açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinlik yasağını uzattı

Diyarbakır Valiliği, açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinlik yasağını uzattı

Diyarbakır Valiliği, açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinliğe ilişkin yasaklama kararının 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal grupların yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirebileceği değerlendirilerek, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği belirtildi.

04.06.2024 17:23
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Diyarbakır Valiliği, açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinliğe ilişkin yasaklama kararının 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal grupların sözde protesto etmek amacıyla il genelinde yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirme çabası içerisinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili eylem ve etkinliklerin kentte de yapılabileceğinin değerlendirildiği, bu kapsamda kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikte eylem ve etkinliklerle ilgili olarak, açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem ile bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırımız içerisinde 7 Haziran 2024 saat 14.15'ten 10 Haziran saat 14.14'e kadar yasaklanmıştır."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valiliği, açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinlik yasağını uzattı - Son Dakika

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