Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün Narin, çeşitli konulara değinerek önemli açıklamalarda bulundu. Narin, sosyal hizmetler alanında yapılan yenilikler ve projeler hakkında bilgi verirken, toplumsal sorunlara karşı çözüm önerileri sundu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Narin, toplumun ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmaların önemini vurguladı.
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9.09.2024 16:35:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Narin Hakkında Açıklama - Son Dakika
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