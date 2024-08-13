Diyarbakır'da Altın Hırsızlığı Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Altın Hırsızlığı Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır\'da Altın Hırsızlığı Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altını çalan hırsızlara yönelik düzenlenen 'Abluka' operasyonunda 26 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan bazı şüpheliler, balkon, tuvalet ve perde arkasından çıktı.

13.08.2024 09:59
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DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altını çalan hırsızlara yönelik düzenlenen 'Abluka' operasyonunda 26 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan bazı şüpheliler, balkon, tuvalet ve perde arkasından çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altın çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı. Kurulan özel ekiple, şüphelilerin bulunduğu alanlardan elde edilen kamera görüntüleriyle, 26 şüphelinin dijital albümü oluşturuldu. Yakın takibe alınan şüphelilerin adresleri belirlendi. 26 şüpheliden ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, 'Abluka' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle evlere giren ekipler, şüphelilerden bazılarını balkon, tuvalet ve perde arkasında yakaladı. Ekipler, operasyonda 60 tam altın, 32 yarım altın ve 56 çeyrek altını çalan şüphelilerin de aralarında olduğu 26 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Operasyon, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Altın Hırsızlığı Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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