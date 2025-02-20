Diyarbakır'da Anadil Günü Etkinliği: Kürtçe Fiyat Etiketleri Dağıtıldı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 21 Şubat Anadil Günü nedeniyle Yenişehir ilçesindeki semt pazarında esnaf ve vatandaşlara Kürtçe yazılı fiyat etiketleri dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Yenişehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile birlikte 21 Şubat Anadil Günü nedeniyle Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile birlikte Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ergün, daire başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Eş Başkan Küçük ve beraberindekiler, esnaf ve yurttaşlara Kürtçe ve Zazaca yazılı fiyatlandırma etiketleri, "açık-kapalı" yazan kapı tabelaları, dil duyarlılığını anlatan yaka kokartları ve stickerlar dağıttı.

Esnafla sohbet eden Eş Başkan Küçük, pazardaki duruma ilişkin bilgi aldı.