Diyarbakır'da Anız Yangını Görüntülendi

Diyarbakır'da anız yangını böyle görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde anız yangını böyle görüntülendi.
İlçenin Diyarbakır- Mardin kara yolu güzergahında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, kendiliğinden sönerken alevlerin yükseldiği anlar dron ie görüntülendi.
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