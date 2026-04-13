Diyarbakir'da Apartman Bacasında Yangın

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 6 katlı apartmanın bacasında çıkan yangında, dumanın daireye sızması sonucu 3 kişi etkilendi.

Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın bacasında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan çıkan dumanın 1'inci kattaki daireye sızması üzerine evde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale edip alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.