Diyarbakır\'da Apartman Yangını: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Fabrika Mahallesi'nde bir sitedeki 13 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.