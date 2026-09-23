Diyarbakır\'da aranan 86 şüpheli JASAT koordinesinde yakalanıp adli makamlara sevk edildi

Diyarbakır'da aranan 86 şüpheli JASAT koordinesinde yakalanıp adli makamlara sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
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