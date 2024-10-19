HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Veysel Cuban'ın (41) hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan Burhan İnatçı (65) da hastanede kurtarılamadı. İnatçı'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer 4 yaralının tedavileri hastanede sürüyor.
Seyfettin EKEN-İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı: 2 Ölü - Son Dakika
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