Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı: 2 Ölü

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Veysel Cuban'ın (41) hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan Burhan İnatçı (65) da hastanede kurtarılamadı. İnatçı'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer 4 yaralının tedavileri hastanede sürüyor.

Seyfettin EKEN-İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır),