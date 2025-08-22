Diyarbakır\'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Diyarbakır'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde iddiaya göre; iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Şeker, S.Ş., H.Ş. ve M.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Şeker, burada hayatını kaybetti.
Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürerken; jandarma, silah ve benzeri suç aletlerinin olay yerine yakın sulama kanalına atılmış olma ihtimaline karşı suda dalgıçlar ve kokuya duyarlı köpek 'Yumru' ile arama yaptı.
