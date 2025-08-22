Diyarbakır'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı

22.08.2025 18:00
Diyarbakır'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralandı.

Diyarbakır'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde iddiaya göre; iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ

Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Şeker, S.Ş., H.Ş. ve M.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Şeker, burada hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürerken; jandarma, silah ve benzeri suç aletlerinin olay yerine yakın sulama kanalına atılmış olma ihtimaline karşı suda dalgıçlar ve kokuya duyarlı köpek 'Yumru' ile arama yaptı.

Kaynak: DHA

