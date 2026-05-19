Diyarbakır'da Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi

BAYRAK VE FENER ALAYI' YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Diyarbakır'da, valilik tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi. Yürüyüş, saat 19.00'da Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda başladı. Burada toplanan vatandaşlar, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Gazi Caddesi üzerinden devam ederek Yenişehir ilçesindeki Dağkapı meydanında son buldu. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,