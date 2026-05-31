Diyarbakır'da Bayram Ziyareti Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Bayram Ziyareti Yoğunluğu

31.05.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, bayram tatilinde artan ziyaretçi akınıyla esnafın yüzünü güldürdü.

Güneydoğu Anadolu'da turizmin gözde merkezlerinden Diyarbakır'da bayram tatilindeki ziyaretçi yoğunluğu, esnafa adeta çifte bayram yaşattı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınının yaşandığı kentte, özellikle tarihi Sur ilçesindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.

Tarihi mekanları gezen turistler, kentin tescilli ciğer kebabı, burma kadayıfı ve kaburga dolması gibi yöresel lezzetlerini tattı, tarihi çarşılarda yöresel ürünler satın aldı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı salonu işleten Kadri Önal, AA muhabirine, 9 günlük tatilin esnafı fazlasıyla memnun ettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'na oranla Kurban Bayramı'nın daha yoğun geçtiğini vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Rabbime şükürler olsun, bu bayram çok yoğun geçti. Dünyanın her tarafından insanlar, Diyarbakır'ı tercih ediyor çünkü şehir çok güzel olmuş. Herkes burayı tercih ediyor. Bu yoğunluktan memnunum. Bir 9 gün daha tatil olsun istiyorum. Buraya gelen misafirlerin birçoğu kahvaltıyı, Diyarbakır'ın tescilli ciğerini, sulu yemeğini, kebabını tadıyor. Rabb'im gelen ziyaretçilerin ayaklarına taş değdirmesin, Rabb'im devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bu bayram gerçekten çok kalabalıktı."

Kuruyemiş ve kahve satıcısı Ali Aba da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin Diyarbakır'a geldiğini ve esnafın da yaşanan yoğunluktan dolayı yüzünün güldüğünü söyledi.

Havaların düzelmesiyle yoğunluğun daha da arttığını dile getiren Aba, birçok şehirden ziyaretçilerin kente geldiğini anlattı.

"Medeniyetler kenti" Diyarbakır'ı çok sayıda ziyaretçinin tercih ettiğini belirten Aba, "Esnafın da yüzü gülmeye başladı. Bayramın hareketliliğiyle esnaf daha fazla satış yaptı. O yüzden memnunuz." diye konuştu.

"Ziyaretçiler esnafın yüzünü güldürdü"

Ciğer kebabı yapılan lokantanın işletmecisi Veysi Menekşe ise bayram tatilinde beklentilerinin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını, bundan dolayı esnafın fazlasıyla memnun kaldığını dile getirdi.

Menekşe, "Gelen ziyaretçiler esnafın yüzünü güldürdü. Biz de yaptığımız hizmetlerle, onları buradan mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Ziyaretçilerin çoğu, tescilli Diyarbakır ciğerinin tadına bakıyor. Biz de onları memnun etmeye çalışıyoruz. Misafirlerimizin büyük bir bölümü bize teşekkür ederek ayrılıyor." dedi.

Tur şirketi işletmecisi Efsane Kaya da Diyarbakır'ın gerçekten görülmesi gereken bir turizm kenti olduğunu dile getirerek, sık sık kente tur düzenlediklerini söyledi.

Diyarbakır'a gelen misafirlerin memnuniyetle ayrıldığını anlatan Kaya, turla Kayseri'den gelen ziyaretçilerin kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini belirtti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Misafirlerimiz çok mutlu, çok memnun. Diyarbakır tarihi bir şehir, yemekleri şahane. Farklı kültür ve lezzetlere çok meraklıyım. Tabii ki olmazsa olmaz ciğer kebabını denedik, gayet güzeldi. Buradakilerin misafirperverlikleri her şeyden önce çok güzeldi. Bizi ilgiyle karşılıyorlar ve misafirlerimiz buradan mutlulukla dönüyor."

Samsun'dan gelen Şehri Kıyak ise Diyarbakır'a günübirlik geldiklerini belirterek, kentin her şeyiyle çok güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Turizm, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Bayram Ziyareti Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:33:49. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Bayram Ziyareti Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.