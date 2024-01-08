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Diyarbakır'da Benzin Bidonuyla Yangın Çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Benzin Bidonuyla Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir yem satış bürosunda sobayı tutuşturmak için dökülen benzin bidonunun devrilmesiyle yangın çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Z.E. ve yanındaki kedi yardıma koşan arkadaşının kapıyı açmasıyla kurtuldu.

Diyarbakır\'da Benzin Bidonuyla Yangın Çıktı
08.01.2024 - 16:17,
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DİYARBAKIR'da Z.E.'nin, sobayı tutuşturmak için döktüğü ve alev almasıyla yere bırakıp ayağıyla söndürmeye çalıştığı benzin bidonunun devrilmesiyle yangın çıktı. Z.E. ve yanındaki kedi, yardıma koşan arkadaşının kapıyı açmasıyla kurtuldu. Yangın söndürülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ocak'ta sabah saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Çaytepe Mahallesi'nde bulunan bir yem satış bürosunda meydana geldi. Z.E., sabah saatlerinde yaktığı odun sobasının daha çabuk tutuşması için elindeki bidonda bulunan benzini döktü. Bu sırada da telefonla konuşan Z.E'nin elindeki bidonu sobadan çıkan alevler sardı. Bidonu panikle yere bırakan Z.E. bu kez ayağıyla söndürmeye çalıştı. Bidon devrilince alevler büroyu sarmaya başladı. Açık olan büronun kapısı da bu sırada kendiliğinden kapandı. Panikleyen Z.E., bağırarak yardım istemeye başladı. Bu sırada sobanın yanında olan kedi de sağa sola koşarak kurtulmaya çalıştı.  Z.E.'nin sesini duyan arkadaşının yardımıyla kapı açılırken, bidon da dışarı çıkarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkış anı ve Z.E. ile kedinin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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