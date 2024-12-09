Diyarbakır'da Beşar Esad'a Benzeyen Kişi Gündem Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Beşar Esad'a Benzeyen Kişi Gündem Oldu

Diyarbakır\'da Beşar Esad\'a Benzeyen Kişi Gündem Oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir adamın Beşar Esad'a benzerliği sosyal medyada dikkat çekti. Berber Muhterem Tayinmak, benzerliği fark ederek kaydettiği videoyu paylaştı ve paylaşım büyük ilgi gördü.

09.12.2024 18:38  Güncelleme: 18:41
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DİYARBAKIR'da Beşar Esad'a benzerliğiyle dikkat çeken kişi, sosyal medyada gündem oldu.

Silvan ilçesinde dün öğle saatlerinde telefoncudan çıkan kişi, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a benzerliğiyle dikkat çekti. Telefoncunun karşısında berberlik yapan Muhterem Tayinmak, o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı. Paylaşım binlerce etkileşim alırken, kişinin yüz hatları ve mimiklerinin Beşar Esad'a benzerliği dikkat çekti.

'ESAD'A NE KADAR BENZİYOR DEDİM VE VİDEOYA ALDIM'

Esad'a benzeyen kişinin adını Cemal olarak bildiğini söyleyen Muhterem Tayinmak, "Ben dükkanda otuyordum. Yağmur yağıyordu ve ben de dışarı bakıyordum. Telefon dükkanına bakıyordum. Baktım bir adam dükkandan çıkıyor. Dedim bu Beşar Esad'a ne kadar benziyor ve videoya aldım. Videoda, 'Arkadaşlar Diyarbakır Silvan'dan Beşar Esad telefoncu dükkanından çıkıyor' dedim. Komik video olarak paylaştım ama bu duruma geldi. Adam telefoncu dükkanından çıkıp direkt aşağı tarafa gitti. İsmi de Cemal'dirö dedi.

'BENZERLİĞİ ÇOK'

Esad'a benzeyen kişiyi, motosikletiyle geçerken gördüğünü söyleyen Vedat Başar ise "Silvanlılar olarak çok şaşırdık. Ben oradan geçerken siması aynıydı. Motosikletle gidince acaba o mu, değil mi diye baktım. Herkes oraya odaklandı. Benzerliği çok vardı. Ben de yoluma devam ettim. Silvan'da ve sosyal medyada da gündem oldu diye konuştu.

Haber ve Kamera: İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Beşar Esad'a Benzeyen Kişi Gündem Oldu - Son Dakika

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