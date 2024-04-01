Diyarbakır\'da bir esnafın iş yerinin önündeki balonlar çalındı

Bilecik'te ters yönden giren araç, motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu

Bilecik'te Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, Dedeoğlu Caddesine ters yönden girdi. Geri geri manevra yaparken, motosiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.