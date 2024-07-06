Diyarbakır'da bir kadın evinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 6'ncı katında ikamet eden N.Ş'den (39) haber alamayan eşi Y.Ş, komşularını arayarak eve bakmalarını istedi.
Komşuları da evden yanık kokusu geldiğini belirterek, itfaiyeden yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine eve giden itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde N.Ş'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
N.Ş'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kadının 1 yıllık evli ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
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