Diyarbakır Valiliğince, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi.
Valilikçe, merkez Sur ilçesindeki "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda, mevlit okutuldu, dua edildi.
İl Müftüsü Celal Büyük, yaptığı konuşmada, istiklal, istikbal, birlik ve kardeşlik için canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına sahip çıkabilmeyi, kardeşçe bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabilmeyi Rabb'im nasip eylesin." dedi.
Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri için Mevlit Programı Düzenlendi - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Sanatçıları Derneği ve Avrasya Aşıklar Derneği'nin katkılarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 'Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz Ödül Töreni' düzenlendi. Törende, sanat ve sanatçıların toplumdaki önemi vurgulandı ve ödüller sahiplerine takdim edildi.
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Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından annesi tarafından yurtdışına kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C'nin babası olan ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur, adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapmadan kaçan Cihantimur'un aracı bir basın mensubunun ayağını ezdiği bildirildi.
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