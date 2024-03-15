Diyarbakır\'da Çanakkale Şehitleri için Mevlit Programı Düzenlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Niğde'de Esnaf Ziyaretinde

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Başarır ve Adem, Yeni Çarşı, Dr. Sami Yağız ve Paşakapı caddelerinde esnafla sohbet etti, CHP'nin Niğde Belediye Başkan adayı Hulus Özden'e destek istedi. Başarır, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Niğde'de adaylarına ilgi gösterildiğini söyledi. Türkiye'nin her yerinde adaylarına karşı bir ilgi olduğunu belirten Başarır, emekli, çiftçi ve genç işsizlerin sorunlarına dikkat çekti ve halka dokunan belediye başkanlarıyla çıktıklarını ifade etti.