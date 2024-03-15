Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri için Mevlit Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri için Mevlit Programı Düzenlendi

Diyarbakır\'da Çanakkale Şehitleri için Mevlit Programı Düzenlendi

Diyarbakır Valiliği, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 109. yılında mevlit programı düzenledi. Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda mevlit okutuldu ve dua edildi. Vali Ali İhsan Su ve diğer yetkililerin katıldığı programda, şehitlere Allah'tan rahmet dilendi.

15.03.2024 15:02
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Diyarbakır Valiliğince, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Valilikçe, merkez Sur ilçesindeki "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda, mevlit okutuldu, dua edildi.

İl Müftüsü Celal Büyük, yaptığı konuşmada, istiklal, istikbal, birlik ve kardeşlik için canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına sahip çıkabilmeyi, kardeşçe bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabilmeyi Rabb'im nasip eylesin." dedi.

Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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