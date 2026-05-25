Diyarbakır’da CHP’ye destek protestosu: ‘Mutlak butlan’ kararına tepki

Diyarbakır Rojava Parkı'nda toplanan Amed Emek ve Demokrasi Platformu, CHP'ye yönelik polis müdahalesini ve 'mutlak butlan' kararını protesto etti. Platform adına konuşan Behçet Barut, Türkiye'nin ağır bir antidemokratik tablo içinde olduğunu belirterek, Kürt siyasetçilere yıllardır uygulanan kayyım ve kapatma davalarının bugün CHP'ye yöneltildiğini söyledi. Barut, 'Mutlak butlan kararı, hukuki güvencenin kalmadığının resmi ilanıdır' dedi. Ortak mücadele çağrısı yapan Barut, 'Saldırı kime gelirse gelsin sessiz kalmayacağız' ifadelerini kullandı.