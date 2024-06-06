Diyarbakır'da çocuğunu döven eski kayınbiraderi ile konuşmak isteyen kişi tartışmada darbedildi ve vuruldu

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DİYARBAKIR'da çocuğunu döven eski kayınbiraderi ile konuşmak için gittiği kıraathanede, diğer aile üyeleri ile karşılaşan A.D. (30), çıkan tartışmada darbedilip, tabanca ile vuruldu.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan 4 çocuk babası A.D., kayınbiraderi İ.T.'nin çocuğunu dövdüğünü duydu. Kayınbiraderi İ.T'yi telefonla arayıp, tartışan A.D., kıraathanede buluşup, konuşmak istedi. A.D., gittiği kıraathanede İ.T., ağabeyleri H.T. (34), M.T. (31), F.T. (25) ve eski kayınpederi M.T. (60) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada darbedilen A.D., tabanca ile de vuruldu. Şüpheliler kaçarken, A.D. ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.