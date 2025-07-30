Diyarbakır'da Çocuk Parkında Yangın

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde çocuk oyun parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun parkında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,