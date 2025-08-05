Diyarbakır\'da Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Merkez Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde sulama kanalında bir kişinin boğulduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
Bölgeye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timi, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kanalda yapılan aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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