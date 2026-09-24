Diyarbakır'da çocuklar atık kumaş ve kartonları geri dönüştürerek kuş figürü yaptı - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuklar atık kumaş ve kartonları geri dönüştürerek kuş figürü yaptı

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Diyarbakır\'da çocuklar atık kumaş ve kartonları geri dönüştürerek kuş figürü yaptı
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Diyarbakır'da Çocuk Hakları Komitesince COP31 kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar atık kumaş ve kartonlardan kuş figürleri yapıp göç yolu oluşturdu. Komiteye 0-18 yaş arası 300 çocuk üye; etkinlikler çocukları ekrandan uzaklaştırıp geri dönüşüm kültürü kazandırıyor.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesince iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Belediye bünyesindeki Agroekoloji İklim Okulu'nda bir araya gelen komiteye üye çocuklara ve gençlere, iklim değişikliği, doğa koruma, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları, kaynakların verimli kullanımı ve sıfır atık yaşam felsefesi konularında interaktif eğitimler veriliyor.

Eğitimlerin ardından düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, "sıfır atık" bilinciyle kullanım dışı kumaş ve karton gibi ürünleri yeni tasarımlara dönüştürüyor.

"İleri Dönüşüm, Kuşların Göç Yolu" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar ve gençler, temin ettikleri atık kumaşlar ve kartonlarla hazırladıkları kuş figürlerini ipe dizerek "göç yolu" oluşturdu.

"Amacımız, çocuklarımızı farkındalığı yüksek bireyler haline getirmek"

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Temsilcisi Pelin Aydeniz Bülbül, AA muhabirine, "COP31 İklim Eylemleri" kapsamında yapılan etkinliklerle dünyada yaşanan iklim krizine dikkati çekmek ve atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Komiteye 0-18 yaş arası 300 çocuğun üye olduğunu, okullarda düzenledikleri eğitim ve etkinliklerle şu ana kadar binlerce çocuğa ulaştıklarını ifade eden Bülbül, "Çocuklarımızla atık kumaş ve kartonları topladık. Burada onları geri dönüşüme kazandıracağız. Geri dönüşüme kazandırma kültürünü pekiştirmek, çocuklarımıza bu kültürü aşılamak amacıyla bu tarz atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu atölye çalışmasında çocukların atık kumaşları ve kartonları geri dönüşüme kazandırırken hayal dünyaları da gelişiyor, akranlarıyla kaliteli vakit geçirmiş oluyorlar. Amacımız, çocuklarımızı farkındalığı yüksek bireyler haline getirmek. İklim bilinci, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalığı yüksek bireyler sayesinde çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakabileceğimize inanıyoruz." dedi.

"Etkinlikler sayesinde çocukları ekrandan uzaklaştırdık"

Bülbül, topladıkları atıkları sanatsal faaliyetlere dönüştürdüklerini belirterek, hazırlanan ürünlerin sergilenebilecek değerde olduğunu vurguladı.

Bu etkinliklerin çocuklara önemli faydalar sağladığına işaret eden Bülbül, "Yaz dönemi boyunca çok güzel çalışmalarımız oldu. Çocuklardan ve ailelerinden aldığımız geri dönüşler de çok güzel. Etkinlikler sayesinde çocuklarımızı ekrandan uzaklaştırdık. Dijital verilerle daha az vakit geçirmeye başladılar. Bu vesileyle de kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Çalışmalarımızı daha fazla çocuğa ulaşabilmesi açısından önemsiyoruz. Bugüne kadar birçok okulu ziyaret ettik, binlerce çocuğa ulaştık, onlara komitemizin çalışmalarını anlattık. Onlarla iklim değişikliği, iklim bilinci, gıda israfı, sıfır atık, geri dönüşüm konularında çok fazla çalışma yaptık." diye konuştu.

Çocuk Hakları Komitesi Üyesi Nazlıcan Araç da iklim krizinin tüm dünya için tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, farklı etkinliklerle iklim krizinin önüne geçmek ve tehlikenin boyutuna dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Atık kumaşları ve kartonları geri dönüştürdüklerini dile getiren Araç, çocukların geri dönüşümle hazırladıkları ürünlerle sergi açacağını söyledi.

Etkinliklere katılan öğrencilerden 4. sınıfta okuyan Arin Araç, kullanmadığı giysileri geri dönüşüme kazandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu eski bir çantanın kumaşıydı. Boyayarak kuş kanadı yaptım. Nevresim ve bir tişörtün kumaşıyla da kuşun gövdesini tamamladım. Çok eğlenceliydi ve doğaya katkı sunduk." dedi.

Kaynak: AA
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