Diyarbakır'da çocuklar jandarma ile uçurtma uçurdu

Güncel

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çocuklar jandarma ekipleri ile uçurtma uçurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur ilçesine bağlı Özekli Mahallesi'nde Dicle Elektrik'in teknik çalışmalarına engel olan çocukları minibüslerle evlerinden alarak mahallede bir araya geldi.

Burada çocuklara ikramda bulunan jandarma ekipleri, daha sonra onlara Türk bayraklı uçurtma hediye etti.

Çocuklar, jandarma ile birlikte uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.