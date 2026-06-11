Diyarbakır'da Dairede Yangın Çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dairede Yangın Çıktı

11.06.2026 20:03
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Diclekent Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan yangına müdahale anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dairede Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emel Cennet Köse Emel Cennet Köse:
    Bu tür olayları önlemek için bina bakım standartlarının denetimi çok önemlidir ve sorumlu makamlarca daha sıkı takip edilmesi gerekmektedir. 0 0 Yanıtla
  • Cihan Karadağ Cihan Karadağ:
    evin elektrik tesisatından çıkmış olabilir buna dikkat etmek gerekiyo ?? eski binaların güvenliği sorgulanmalı ?? 0 0 Yanıtla
  • Ferdi Srdr Ferdi Srdr:
    vay be böyle yangınlar çıkınca gerçekten korkunç oluyo ya 4. kattan insanlar nasıl çıkıyo acaba aşağı merdiven yok mu başında bi güvenlik sistemi olması lazım bina yönetimleri kafalarında mı 0 0 Yanıtla
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