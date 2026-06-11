Diyarbakır'da Dairede Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Diclekent Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Öte yandan yangına müdahale anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
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