Diyarbakır'da Dans Gösterisine Saldırıya Suç Duyurusu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dans Gösterisine Saldırıya Suç Duyurusu

Diyarbakır'da bir dans okulu tarafından Tema Parkı'nda düzenlenen dans gösterisi sırasında bir grup tekbir getirerek saldırı düzenledi. Saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Saldırıyı kentin ortak yaşam kültürüne yönelik bir saldırı olarak gören Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, saldırıyı özgürlüklere açık bir müdahale olarak değerlendirdi. Saldırıya maruz kalanların avukatı ise saldırının bir hayat tarzına yönelik saldırı olduğunu belirtti.

11.06.2024 16:27
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da önceki gün bir dans okulu tarafından Tema Parkı'nda yapılan dans gösterimi sırasında bir grubun tekbir getirerek düzenlediği saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Kayapınar ilçesindeki Tema Parkı'nda geçtiğimiz pazar günü kentte faaliyet yürüten bir dans okulunun yaptığı etkinliğe, kalabalık bir grup tekbir getirerek saldırı düzenlemişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıya yönelik tepkiler sürerken, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri düzenledikleri basın açıklamasıyla, saldırıyı kentin ortak yaşam kültürüne yönelik bir saldırı olarak gördüklerini bildirdi. Diyarbakır Adliyesi önünde açıklamada bulunan platform sözcüsü Elif Turan, saldırıyı özgürlüklere yönelik bir müdahale olarak gördüklerini dile getirdi.

Diyarbakır'ın böyle bir saldırıyla gündeme gelmesi kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Turan, şunları söyledi:

"Toplanma özgürlüğüne saygının demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu vesile ile düşünce ve ifade hürriyeti bağlamında, farklı düşüncelerin ifade edilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi temel bir hak olup, yapılan şiddet içerir saldırıyı özgürlüklere açık bir müdahale olarak görmekteyiz. Bu hakka yönelik saldırı, sınırlama ve müdahale,  demokratik düzene ve farklılıklara olan tahammülsüzlüğü yansıtmaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültür, inanç ve yaşam tarzına sahip toplulukların yüzyıllardır bir arada yaşadığı kentimizin bu çirkin saldırı ile gündeme gelmiş olması bizleri rahatsız ettiği gibi, toplumsal barışa ve birlikte yaşam kültürüne verilmek istenen zarar boyutuyla da hepimizi fazlasıyla kaygılandırmalıdır. Toplumun farklı kesimlerince, farklı fikir ve düşüncelere saygıyı gözeten, hoşgörünün ve birlikte yaşam kültürünün hakim olduğu kentimizde, geçmişte acısını fazlasıyla yaşadığımız bu ve benzeri tarzda saldırıların bir daha yaşanmaması adına toplumun tüm kesimlerini, sorumlu davranmaya, bu ve benzeri şiddet içerir saldırılara taviz vermeyecek bir tutum almaya davet ediyoruz.  Bir kez daha, demokratik bir hak olan toplanma özgürlüğü bağlamında kolektif ve barışçıl nitelikte gerçekleşen etkinliğe yönelik fiziki ve sözlü saldırıyı kınıyor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin tespit edilerek cezalandırılmasını beklediğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz.

'Kimse gözaltına alınmadı, herhangi bir fail tespit edilmedi'

Saldırıya maruz kalanların avukatı Gözde Engin ise, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, saldırıda birçok kişinin yaralandığını ifade ederek, soruşturma sürecinin başlatıldığını söyledi. Engin, "Dün 5 kişinin ifadesi alındı. Bugün de bazı arkadaşlarımız savcılığa ifade verdi. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, şu ana kadar her hangi bir gözaltı yok. Olayın inceleme süreci de henüz başlamamış. Saldırın yapıldığı anda sadece 4 polis olay yerine geldi. Kimse gözaltına alınmadı, herhangi bir fail tespit edilmedi. Bizim topladığımız görüntüler savcılıkla paylaşılacak. Suç duyurusunda bulunduk. Yapılmış olan saldırı, belirli bir sanat okuluna veya bir dansa yönelik saldırı değil. Yapılan saldırıda kullanılan 'Siz çıplak bir şekilde burada oturamazsınız, kadınlı erkekli dansı yapamazsınız' ibareleri aslında bizlerin sokağa çıkma hakkına, şort giyme hakkına bir saldırıydı. Esasında hayat tarzına yönelik bir saldırıydı. Bu kentteki bütün insanların hayat tarzına müdahaleydi" dedi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dans Gösterisine Saldırıya Suç Duyurusu - Son Dakika

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