Diyarbakır\'da DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.???????
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İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel bir toplu iş görüşmesi programı düzenledi. Programda 17 firma, kadın personel alımı için görüşmeleri kabul etti ve programa yoğun ilgi oldu. İl Müdürü Ayşe Ak, kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, kadınların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Programda firma yetkililerine teşekkür belgesi verildi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadın çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek, kadın istihdamının önemini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyuşturucu bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmalarının sergisine katıldı. Sergiye birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi noktasında hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirten Şimşek, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sertifikalı tohum konusundaki ısrarlarının zaman zaman yanlış anlaşıldığını, ata tohumlarının yasaklandığıyla ilgili zaman zaman tezviratlarda bulunulduğunu belirterek, 'Bu doğru değil. 37 çeşit ata tohumumuzu gen bankamızda koruma altına aldık, bunlar sertifikalı tohumlar.' dedi.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karşılaşacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Gisdol, yüksek tempoda ve yüksek performansla oynayarak iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, onları maçta tribünde görmek istediklerini söyledi.
Kütahya'da bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğine teşekkür mektubu ve hediye gönderdi. KÜSİDAP Kadın Kolları Başkanı Yurdagül Kurt, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında liderlik aldıkları için teşekkür etti ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin halkı lehine karar vermesini umut ettiklerini belirtti.
Fethiye'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Fethiye Kaymakamlığı'nda açılan sergide kadınlar suyun önemini resimlerle anlattı. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı ve kadınları tebrik etti.
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