Diyarbakır'da Denetim Hamlesi

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Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda habersiz denetimler yapıldı

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat:

" Yaklaşık 400'ün üzerinde çocuğumuz şu anda bakım altında"

" Diyarbakır'da şükür, 100'e yakın çocuk koruyucu aile yanında hizmet görüyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınıyor.

İl Müdürlüğüne bağlı yatılı kuruluşlara beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren ekipler kurumun genel durumunu yerinde inceledi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan ekipler, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Diyarbakır Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bağlı kuruluşları denetlediklerini, rutin denetlemelerin dışında bazen de yoğun denetimler yaptıkları günler olduğunu söyledi.

Bağlı kuruluşlarda özelikle yatılı kuruluşlar, kadın hizmetleri, çocuk, engelli ve yaşlı hizmetleri kuruluşlarının denetimlerini yaptıklarını belirten Polat, "Çocuklarımızın daha iyi bir gelecek, daha iyi bir ortamda yaşamaları için bu denetimleri artırarak sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yaşam kalitesini artırabilmek için çalışanlarımızla bir araya geliyoruz, motivasyonlarını yükseltiyoruz. Dünden bugüne, bugünden sonrasına daha iyi nesiller, daha iyi aileler, daha sağlıklı çocuklar, güçlü bireyler yetiştirmemiz için bu denetimleri yapmak durumundayız. Bakanlığımız bu denetimleri kendileri de yapıyorlar. Zaman bakanlığımızdan habersiz gelen uzmanlarda yapıyor" dedi

Diyarbakır olarak bölgenin en fazla yatılı kuruluşu olan il olduklarını ifade eden Polat, "Toplam 21 kuruluşumuz var. Bakanlığımızın büyük destekleri var. Bakanımızı Mahinur Özdemir Göktaş'ın çocuklara, engellilere yönelik yaptığımız çalışmalarda bütün ihtiyaçları karşıladığını görüyoruz. Kendisinden büyük destekler alıyoruz" diye konuştu.

Bunun yanında yaklaşık 400'ün üzerinde çocuğun şu anda bakım altında olduğuna değinen Polat, "Diyarbakır halkına seslenmek istiyorum. Koruyucu aile sistemini daha geliştirmemiz lazım. Ailelerimizin çocuklarımız için bir yuva olmalarını istiyoruz. 0-2,0-6 yaş çocuklarımızın aile yanında büyümesi gelişmeleri açısından çok çok önemli. Halkımızın farkındalığını artırmamız gerekiyor. Diyarbakır'da şükür, 100'e yakın çocuk koruyucu aile yanında hizmet görüyor. Buradan bu ailelerimize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.