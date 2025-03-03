Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde domuz sürüsü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri'nden geçen domuz sürüsü görüntülendi.
Merkez Yenişehir ilçesinde domuz sürüsü, Dicle Nehri'nden geçti. Domuzlar, bölgedeki arazilerde gezindikten sonra gözden kayboldu. Domuz sürüsünün nehirden geçmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Dicle Nehri'nden Domuz Sürüsü Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?