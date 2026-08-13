Diyarbakır'da Diş Kliniğine Saldırı: 3 Tutuklama

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos'ta gece saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir diş kliniğine silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen S.K., M.E. ve M.V.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. i.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,