Diyarbakır'da Doğaseverler Temizlik Etkinliği Düzenledi

Diyarbakır'da doğaseverler torbalarca çöp topladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesine gezi düzenleyen doğaseverler, gittikleri bölgede kapsamlı temizlik yaparak torbalarca çöp topladı.

Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü, çevre duyarlılığını artırmak ve doğayı koruma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Dicle ilçesinde kapsamlı bir temizlik etkinliği düzenledi. İlçenin Yeşilsırt ve Biçer köyleri arasındaki manzaralı alanda gerçekleştirilen organizasyonda, atılmış çöpler toplanarak bölge temizlendi.

Kulüp üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden araç ve ekipman tahsisi, Dicle Kaymakamlığı'ndan ise öğle yemeği desteği aldı. Her iki kurum da etkinliğe destek vererek çevreye duyarlılığın artırılmasına katkı sağladı.

Yaklaşık 50 katılımcının yer aldığı etkinlikte, 30'dan fazla çöp torbası dolusu atık toplanarak belediye tarafından bölgeden kaldırıldı. Çevre temizliğinin ardından kulüp üyeleri haftalık geleneksel doğa yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Kulüp yetkilileri, etkinlikle ilgili yaptıkları açıklamada, hedeflerinin çevre bilincini artırmak ve doğanın korunmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, halkın çevreyi kirletmemesi yönünde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca etkinliğe destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kaymakamlığı ve tüm katılımcılara teşekkür edildi.