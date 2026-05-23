Diyarbakır\'da Dolu Yağışı

DOLUDAN ARAÇLARINI BATTANİYELERLE KORUDULAR

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal İncilli, Gürüz, Arabük, Kürabaz ve Kuşlukçayırı mahallelerinde de dolu ve sağanak etkili oldu. Mahalleliler, araçlarını doludan battaniyelerle korudu. Bazı mahallelerde yollar göle dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,