Diyarbakır'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Diyarbakır\'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi, toplumsal farkındalık vurgulandı.

03.12.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliği ve Beyazay Derneği katkılarıyla, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün sadece engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkati çekmekle kalmayıp, onların haklarını ve toplumdaki yerlerini de güçlendirmek için fırsat olduğunu söyledi.

Engelli olmanın bir eksiklik ya da zayıflık olmadığını belirten Polat, farklılıkları anlamak ve engelleri kaldırmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Toplum olarak, engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlama, onlara destek olma ve fırsat eşitliği sunmanın herkesin görevi olduğunu aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Engelli bireyler, hayatın her alanında büyük başarılar elde etmiş, azimleri ve çalışkanlıklarıyla hepimize örnek olmuşlardır. Bizlere düşen, bu başarıların önündeki engelleri kaldırmak, onları destekleyecek adımlar atmak ve yaşam koşullarını iyileştirmektir. Unutulmamalıdır ki her birey bir engelli adayıdır. Hayatın getirdiği şartlar, bir gün hepimizi aynı durumla karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle, engelli bireylerimize yönelik farkındalığımızı artırmalı, empati yeteneğimizi geliştirmeli ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeliyiz."

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven de engelliliğin yalnızca engelli bireylerin ve ailelerinin karşı karşıya kaldığı bir sağlık sorunu olmadığını ifade ederek, toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından DÜ'de okuyan engelli öğrenciler tarafından "Eğitim Her Engeli Aşar" paneli düzenlendi.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Halk oyunları ekibi yöreye ait oyun sergiledi, Beyazay Derneğince "Müzik grubu" sahne aldı.

Daha sonra, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, engellilere 150 tekerlekli sandalye bağışında bulunan iş adamı Mahmut Kanlıkılıç'a plaket verdi.

Etkinliğe, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, akademisyenler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, engelliler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Dicle Üniversitesi, Sivil Toplum, Güncel, Aralık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 21:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.