Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası Yürüyüşü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası Yürüyüşü

Diyarbakır\'da Dünya Kudüs Haftası Yürüyüşü

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları, Dünya Kudüs Haftası kapsamında yürüyüş düzenledi.

26.01.2025 19:18
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Diyarbakır'da, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda toplanan grup, taşıdıkları Filistin bayraklarıyla Evlendirme Dairesinin bulunduğu parka kadar yürüdü.

"Kudüs ve Gazze Ümmetin Emaneti" pankartı taşıyan grup, tekbir getirdi, "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı attı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, grup adına Arapça yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazze halkı için burada olduğunu belirterek, onlardan teşekkür ve mesaj getirdiğini söyledi.

Berhum, şöyle konuştu.

"Sizler, şu meydanları doldurdunuz. İlk günden beri Hamas'a, İslami Cihad Hareketine ve Gazze'deki kardeşlerinize destek oldunuz, yürüyüşler düzenlediniz. Şunu unutmamınız lazım ki bizler cihat meydanlarındayken sizin Diyarbakır'dan ve Türkiye'den sesiniz bizlere ulaşıyordu."

Grup, edilen duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası Yürüyüşü - Son Dakika

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