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Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ve şifreli konuşmalarla randevu alındığı tespit ederek operasyon düzenlemişti. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirilirken, güzellik salonları mühürlenip kapatıldı ve idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
30.01.2024 - 14:41,
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Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik 3 ay boyunca yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.Y, N.D, B.M, A.K, M.K, N.Ö, Y. E, N.Ö. ve S.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerince, güzellik ve masaj salonlarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı, internet üzerinden reklam veren masaj salonlarının telefonda şifreli konuşarak randevu verdikleri belirlenmiş, şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak "Balans" adlı operasyon düzenlenmişti.

Aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirilmiş, cep telefonları ve bilgisayarlara el konulmuş, güzellik salonları mühürlenip kapatılarak idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA
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