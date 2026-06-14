Diyarbakır\'da Engelli Kadına Kürekle Saldırı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, bedensel engelli kızı için evinin önüne belediyenin de desteğiyle yaptırmak istediği rampa nedeniyle çıkan tartışmada E.B. (65) isimli kadın, komşusu Mehmet Kaçar'ın (45) kürekli saldırısında yaralandı. Başına 12 dikiş atılan E.B.'ye saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Kaçar tutuklandı. E.B., daha önce de tehdit edildiğini öne sürerken, avukatı Ferhat Yiğit ise "Bu olayın basit yaralama değil, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dosyanın takipçisi olacağız" dedi.

Olay, 10 Haziran'da Ergani ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli kızıyla yaşayan E.B., kızının evden rahat inip çıkabilmesi için Ergani Belediyesi'nden sokağa engelli rampası yapılmasını talep etti. Bunun üzerine belediyeye ait ekipler bölgede çalışma başlattı. Ancak E.B.'nin esnaf komşusu Mehmet Kaçar'ın eşi, çalışmalara müdahale ederek belediye görevlileriyle tartıştı. Bir süre sonra evinden çıkarak duruma tepki gösteren E.B. ile Mehmet Kaçar arasında tartışma çıktı. Mehmet Kaçar, elindeki kürekle E.B.'ye saldırdı. Küreğin sivri kısmının başına isabet etmesiyle E.B. yere yığıldı. Kendi imkanlarıyla Ergani Devlet Hastanesi'ne giden E.B.'nin başına 12 dikiş atıldı. Olay sonrası E.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mehmet Kaçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Kaçar'ın elindeki kürekle E.B.'nin başına vurduğu ve kadının yere yığıldığı anlar ve belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada Mehmet Kaçar'ın eşinin işçilerle tartıştığı ve belediye çalışanlarını uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

'SENİ ÖLDÜRÜP LEŞİNİ KÖPEKLERE YEDİRİRİM'

E.B. daha önce de ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Bu evde engelli kızımla tek yaşıyoruz. Ben kızımı yola çıkaramıyordum. Belediyeden yardım istedim. Belediye birkaç basamak yapacaklarını söyledi ve ekipler geldi. Mehmet Kaçar'ın eşi, işçilere müdahale etti ve rampa yapılamadı. Onları kovdu gitti. Akşam Mehmet Kaçar geldi. Bana ve belediyeye küfürler savurdu. Ben de koşarak gittim Mehmet Kaçar hemen vurdu. Kızımla tek yaşadığım için daha önce de beni ölümle kaç defa tehdit ettiler. Bana 'Seni öldüreceğim. Bu sokağı sana zindan edeceğim. Burada seni yaşatmam. Seni öldürüp leşini köpeklere yediririm. Hiç kimsenin haberi olmaz' diye tehdit etti. Ben de emniyete gittim. Bana kürekle vurduğunda çok küfretti. Küfürlerle üstüme geldi. Kürekle hemen vurdu. İki yerime nasıl vurduysa ben düştüm. Eşi de yanındaydı hiçbir şey demedi. Kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Tekrar düştüm. Kalktım tekrar kürek almıştı eline. Beni öldürmeye niyeti vardı. Bizi kimsesiz zannetti. Can güvenliğimiz yok. Bu adam çıksa yine bana aynı öyle yapar. Yetkilerden rica ediyorum bu adam çıkmasın ve gereken cezayı alsın. Gözüme kadar kan girmiş ve ağrıyor. Kafama 12 dikiş atıldı. İnan ki bana kan kusturdular. Psikolojik baskıyla beni deli ettiler. Ondan sonra baktım gerçekten niyeti kötüdür. Gittim kamera getirdim, taktım" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS BİR DOSYASIDIR'

Dosyanın basit bir yaralama suçu olmadığını, kasten öldürmeye teşebbüs bir dosya olduğunu belirten Avukat Ferhat Yiğit, "Engelli kızıyla birlikte yaşayan bir vatandaşımız. Kendisi komşusunun şiddetine, ölüm tehditlerine sürekli maruz kalmıştı. Bu talihsiz olay vuku buldu. Müvekkilim 65 yaşında. Dosyanın şüphelisi 45 yaşında biri. Müvekkilimin kafasını hedef alarak kürekle vuruyor. Müvekkil bu şekilde hastaneye gidiyor. Yani toplumdaki bu kadına şiddetin son bulabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda en büyük sorumluluk biz hukukçulara, STK çalışanlarına, komisyonlara düşüyor. Biz olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu basit yaralama suçu değil. Bu tamamen bizim için kasten öldürmeye teşebbüs bir dosyasıdır. Dosya şüphelisinin tahliye edilmemesi için, tutuklu yargılanması için elimizden geleni yapacağız. İlçemizde bu ve buna benzer olaylara geçit vermeyeceğiz. Umarım ilçemizde yaşanan son kadına şiddet olayı olur" diye konuştu.