Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Hakkında Açıklama Yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Hakkında Açıklama Yapıldı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi hakkında çıkan kapanacağına dair haberler üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ünitenin tadilatının henüz başlamadığı ve hasta kabulüne devam edeceği belirtildi. Ayrıca hastaların transferi için Ergani Devlet Hastanesine transport kuvöz olan ambulans tahsis edildiği ifade edildi.

31.07.2024 11:09
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Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce, Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağına ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, medyada, Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapanacağına dair yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.

Ergani Devlet Hastanesinde birinci basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesinin, ikinci basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak daha kapsamlı hale getirilerek, hasta sevkini azaltmaya ve yoğun bakım vasfını artırmaya dair bir proje yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, henüz başlanmayan tadilatın peyderpey yapılacağı, yeni doğan yoğun bakım ünitesinin hasta kabulüne devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca il merkezindeki yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk edilmesi gereken hastaların transferinin sağlanması amacıyla Ergani Devlet Hastanesine transport kuvöz olan ambulans tahsis edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Hakkında Açıklama Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Hakkında Açıklama Yapıldı - Son Dakika
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