Diyarbakır'da eş başkanlığa istifanın ardından Emin Ay getirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da eş başkanlığa istifanın ardından Emin Ay getirildi

Diyarbakır\'da eş başkanlığa istifanın ardından Emin Ay getirildi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun'un istifa etmesinin ardından aynı göreve Emin Ay getirildi. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Emin Ay'ın görevi bugünden itibaren yürüteceğini bildirdi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun'un istifa etmesinin ardından aynı göreve Emin Ay getirildi.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nca yapılan açıklamada, bir süre önce görevinden istifa eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun'un görevini Emin Ay'ın yürüteceği bildirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevinden, "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında istifa eden Doğan Hatun'dan boşalan eş başkanlık görevinin belirlenmesine ilişkin Demokratik Yerel Yönetimler Tutum Belgesi'nde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kapsamlı bir süreç yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisimiz olmak üzere, Amed'de bulunan il ve ilçe örgütlerimiz ile demokratik kurumlarımızla görüşmeler gerçekleştirilmiş, ilgili tüm yapıların görüş, değerlendirme ve önerileri alınmıştır. Eş başkanın belirlenmesine yönelik süreç, ortak akıl ve kolektif iradeyi esas alan bir anlayışla yürütülmüştür. Gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan değerlendirmeler sonucunda açığa çıkan öneriler kurulumuz tarafından değerlendirilmiş, partimizin ilgili kurullarıyla yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda da yeni eş başkanın belirlenmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevini bugünden itibaren Emin Ay yürütecektir."

"EŞ BAŞKANLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ BİR SORUMLULUĞU BERABERİNDE GETİRMEKTEDİR"

Açıklamada, eş başkanlık sisteminin yalnızca bir yönetim modeli değil, toplumun yönetime doğrudan katılımını güçlendiren, halk iradesini karar alma süreçlerinin merkezine taşıyan en önemli demokratik mekanizmalardan biri olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu yönüyle eş başkanlık görevi, ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan güçlü bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluğun başında ise halkın iradesini esas alan, toplumun tüm kesimlerinin söz ve karar süreçlerine katılımını gözeten demokratik toplum belediyeciliğini layıkıyla hayata geçirmek gelmektedir. Yeni dönemde de halkın iradesini, ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan belediyecilik anlayışının kararlılıkla sürdürüleceğine olan inancımızla, Emin Ay arkadaşımıza görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da eş başkanlığa istifanın ardından Emin Ay getirildi - Son Dakika

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