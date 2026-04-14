Diyarbakır'da 'Ev Ne Demek?' Temalı Sergi

14.04.2026 16:33
Diyarbakır'da çocuk ve gençlerin eserleriyle hazırlanan sergi, sanatın iyileştirici gücünü sergiliyor.

DİYARBAKIR Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan 'Ev Ne Demek?' temalı sergi sanatseverlerle buluştu.

Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi iş birliğiyle 2 yıllık çalışma sonucu hazırlanan 'Ev Ne Demek?' temalı sergi açıldı. Üniversite öğrencileri ile ceza infaz kurumundaki çocuk ve gençlerin birlikte ürettiği 200'ün üzerindeki eser, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü gözler önüne serdi. Sergide; terzi, resim ve boncuk atölyeleri olmak üzere 4 farklı alanda üretim gerçekleştirildi. 'Ev' kavramının farklı bakış açılarıyla ele alındığı sergide her eserin; bir arayışın, bir hatıranın ve yeniden kurulan bir yuvanın izlerini taşıdığı belirtildi. Sergi, 14-17 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

'BU ESERLERİN PARİS'TE BİLE OLABİLECEĞİNİ SANMIYORUM'

Serginin açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, Başsavcı Kuruçay ve Rektör Eronat'a hediye takdimiyle başladı. Rektör Eronat, sergide yer alan eserlerden etkilendiğini belirterek, "Bu resimlerin belki sanat merkezi olarak dünya literatüründe terakki edilen Paris'te bile olabileceğini sanmıyorum. Dehşete kapıldım. Küçük yürekleri, ama büyük dünyalarıyla insanları bayağı büyüledi bu resimleri yapanlar. Dolayısıyla onların içindeki umudu, kabiliyeti, hüneri görmüş olduk. Son derece güzel eserler karşısında oldukça etkilendim. Mesaj ağırlıklı, sanatla dünyayı yorumlayan bu yürekleri takdir ediyorum. Onları bu sanata yönlendiren sizleri tebrik ediyorum. Eğiticilerini ve bu imkanları tanıyan kişileri gerçekten tebrik ediyorum. Aynı zamanda Dicle Üniversitesinin birinci sınıf öğrencilerinin de özellikle ev temalı resimlerinden de etkilendim. Duygulandım. Yazılarından çok etkilendim. Evde sıcaklığı, evde anne hissiyatını, evde huzuru, evde güveni, evde mutluluğu, evde paylaşımı bu mesajları, bu resimlerde gördüm. Hocalarımı da bu vesileyle tebrik ediyorum. Üniversitemizi de tebrik ediyorum. Bu geleneğin devam etmesini arzuluyorum" dedi.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kültür, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Advertisement
