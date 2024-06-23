Diyarbakır'da fırtına ağacı devirdi, piknik alanını savaş alanına çevirdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde fırtınada ağaç devrildi, piknik yeri savaş alanına döndü.
Çınar ilçesinde çıkan fırtınada Göksu Barajı bölgesinde bulunan piknik alanındaki masa ve sandalyeler devrildi, ortalık savaş alanına döndü, bir yapının üstündeki çatı uçtu. Arafat Mahallesi'nde ise bir ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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