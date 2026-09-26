Diyarbakır\'da Fisovası mevkisinde devrilen otomobilde 4\'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

T.Z. idaresindeki 54 DV 412 plakalı otomobil, Diyarbakır- Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki E.A, N.A, S.A, N.A, M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) ve Ö.A. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.