Diyarbakır\'da Fisovası mevkisinde devrilen otomobilde 4\'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da Fisovası mevkisinde devrilen otomobilde 4'ü çocuk 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda otomobilin devrilmesiyle sürücü ve 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı.
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
T.Z. idaresindeki 54 DV 412 plakalı otomobil, Diyarbakır- Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.A, N.A, S.A, N.A, M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) ve Ö.A. (1) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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