Polislik mesleği tanıtım projesi

Diyarbakır'da, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Gaffar Amcayla El Ele Projesi" kapsamında öğrenciler polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Diyarbakır Valiliğinin katkılarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün işbirliğinde hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin emniyet ve güvenlik hizmetlerini yakından tanımaları, polislik mesleği hakkında bilgi edinmeleri ve güvenlik hizmetlerine yönelik farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Öğrenciler, proje kapsamında polis adaylarıyla bir araya gelerek meslek hakkında bilgi alıyor.

Ziyaretlerde sosyal hizmet uzmanları ve eğitmenler eşliğinde anket çalışmaları yapılırken, öğrenciler eğitim merkezi yerleşkesini gezme imkanı buluyor.

Etkinliklerde ayrıca tiyatro gösterileri düzenleniyor, öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuluyor.

İlk uygulaması 18 Haziran'da Aziziye İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen projede, 13 öğrenci eğitim merkezini ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Adını, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada düzenlenen terör saldırısında 5 çalışma arkadaşıyla şehit olan Ali Gaffar Okkan'dan alan eğitim merkezinde yürütülen projeyle, Okkan'nın hatırasının da yaşatılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 500, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ise 1500 öğrencinin merkezi ziyaret etmesi planlanıyor.