Diyarbakır\'da Gara şehitlerinin yıl dönümü anması yapıldı

DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan aileler, terör örgütü PKK'nın çeşitli tarihlerde kaçırıp alıkoyduğu 13 kişiyi Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit ettiği olayın yıl dönümünde anma yaptı. Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer, 'Hain alçak terör örgütü her zaman yaptığı gibi 10 Şubat 2021'de de anne yüreklerine ateş düşürdü' dedi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 374 ailenin 1622 gündür sürdürdüğü eylemde bugüne kadar 49 aile çocuklarına kavuştu. Aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 Şubat 2021'de düzenlenen 'Pençe-Kartal 2 Operasyonu sırasında, çeşitli tarihlerde kaçırılıp alıkonulan 8'i asker, 2'si polis, 3'ü ise sivil toplam 13 kişinin, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle anma yaptı.
'TERÖR ÖRGÜTÜ HER ZAMAN YAPTIĞI GİBİ ANNE YÜREKLERİNE ATEŞ DÜŞÜRDÜ'
Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer, Diyarbakır anne ve babaları olarak şehitler için bir araya geldiklerini söyledi. Biçer, 'Vahşice katledilen Gara şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Buradan bir kez daha diyoruz ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hain alçak terör örgütü her zaman yaptığı gibi 10 Şubat 2021'de de anne yüreklerine ateş düşürdü. O yüzden bugün biz de Diyarbakır anne ve babaları olarak buradan şehitlerimizi bir kere daha anıyor, ailelerine bir kere daha sabırlar diliyoruz. Diyarbakır'ın anne ve babaları olarak hemen hemen hepimizin Kürt olduğunu bir kere daha dile getiriyoruz. Kürtlerin savunucusu olduğunu söyleyen HDP, şimdi farklı isimle mecliste olabilir. Ama her zaman hain ve alçak olduğunu defalarca gördük. Buradan bir kere daha onları şiddetle kınadığımızı dile getiriyoruz. Diyarbakır anne ve babaları olarak kararlılığımızla sürdürdüğümüz evlat nöbetimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Çünkü biz bu nöbete başladığımız günden beri PKK'da çöküş ve hızlı dönüşler başladı. Bu çaba sayesinde 49 annemiz ben de dahil olmak üzere evladımıza kavuştuk. Evladına kavuşan hiçbir anne baba burayı terk etmedi. Çünkü bizim davamız terörle mücadele ve sonuna kadar da bu terörle mücadeleyi sürdüreceğiz. Otura otura kazanacağız, PKK'yı anneler bitirecek' dedi.Açıklama, Gara şehitlerinin isimlerinin okunmasıyla sona erdi. (DHA)
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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Gara şehitlerinin yıl dönümü anması yapıldı - Son Dakika
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