Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SMA hastalarına merkez ile hizmet veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SMA hastalarına merkez ile hizmet veriyor

Diyarbakır'da bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarına hizmet veriyor. Hastanenin Çocuk Nöroloji Bölümü, SMA tanısı konulan çocuk hastaların takip ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Hastalığın doğuştan gelen bir sinir kas hastalığı olduğunu belirten uzmanlar, tedavi yöntemleri ile hastalığın ilerlemesini durdurmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

26.08.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SMA hastalarına merkez ile hizmet veriyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, SMA tanısı konulan çocuk hastalar, Çocuk Nörolojisi Bölümünde takip ve tedavilerine devam edebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Olgay Bildik, SMA hastalığının doğuştan gelen bir sinir kas hastalığı olduğunu belirtti.

Tamamen tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hastalık olan SMA ile ilgili çalışmaların son hızla devam ettiğini belirten Bildik, şunları kaydetti:

"SMA'nın çeşitli tipleri tanımlanmıştır ve bunlar ciddiyet açısından farklılık gösterir. Hastalığın bulguları doğum öncesi ile yetişkinlik arasındaki bir dönemde görülebilir. Günümüzde geliştirilen bazı tedavi yöntemleri ile hastalığın ilerlemesini durdurmak mümkün olabiliyor. SMA gittikçe şiddetlenen karakterde bir rahatsızlıktır. Tedavi ile bu şiddetlenmenin durdurulması ve hastanın oturma, yürüme kazanımlarını korumasını sağlıyoruz. Tedaviye erken başlanması durumunda sonuçlar daha yüz güldürücü oluyor. Hastanemize ilimizden ve il dışından başvuran SMA'lı hastaların, takip ve tedavilerini yapıyoruz. Ülkemizde 2017 yılından beri SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmış olan Spinraza (Nusinersen) ilacını, hastanemize başvuran hastaların tedavisinde kullanmaktayız. Spinraza vücudun daha fazla SMN proteini üretmesini sağlayan bir ilaçtır."

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SMA hastalarına merkez ile hizmet veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:07:41. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SMA hastalarına merkez ile hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement